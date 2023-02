Incidente a Gaelata (Forlì), muore all’alba a 21 anni: chi era Gabriele D’Amato

Gabriele D'Amato e i rottami dell'auto in cui ha perso la vita dopo lo schianto con un camion

Forlì, 21 febbraio 2023 – La morte sul colpo del giovane di 21 anni Gabriele D’Amato di Galeata, a seguito dello schianto della sua auto contro un bilico all’altezza di Capo Ponte all’ingresso di Galeata, ha suscitato una grande commozione tra il personale della Babbini, l’azienda della Cangialeoni Group dove il ragazzo lavorava da oltre un anno dopo essersi diplomato all’Iti di Forlì.

Tanta tristezza e poca voglia di parlare tra i colleghi e la dirigenza, solo pochi mozziconi di frasi pronunciate a testa bassa e velocemente: "Un bravo ragazzo, educato, preciso nel lavoro e molto riservato. Una vera tragedia, è morto a poche centinaia di metri dal posto di lavoro ".

D’Amato seguiva da remoto nel suo ufficio alla Babbini la gestione informatica delle macchine dello stabilimento dove si progettano, producono e forniscono impianti di pressatura completi, per il settore saccarifero, agroalimentare e delle biomasse oltre al servizio di assistenza, ricambi e collaudo. Alla sua mansione principale aggiungeva anche la collaborazione con i colleghi nell’organizzazione della logistica nel trasporto di alcune produzioni.

Anche a Galeata prevale un triste riserbo sulle parole, perché un ragazzo che muore a 21 anni è una notizia da non commentare. Il padre Vito lavora alla CM Mazzoni e la madre Anna è casalinga.

"Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità – ha commentato la sindaca Elisa Deo –, rivolgo a nome dei galeatesi e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Gabriele, che in modo inaccettabile, a soli vent’anni, ha perso la vita questa mattina a causa di un drammatico incidente stradale in paese. Un evento che ci sconvolge tutti. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. Il nostro pensiero è rivolto a lui con silenzio, ed enorme tristezza e con rispetto verso famigliari ed amici".

"Dalle tragedie come questa che ha spezzato una giovane vita, dobbiamo però anche imparare per cercare di rendere meno frequenti gli incidenti sulla Bidentina. Al di là delle disattenzioni dei singoli, dell’alta velocità e del destino spesso cinico – commentano alcuni imprenditori della Val Bidente –, dobbiamo far sì che le istituzioni (Regione- Provincia-Comuni) si adoperino celermente per mettere in sicurezza la Sp4 Bidentina, la strada più trafficata e con più incidenti dell’intero comprensorio forlivese. Più volte in occasione di incontri pubblici abbiamo spiegato all’assessore regionale alla viabilità Andrea Corsini che la Bidentina, nella parte verso l’Appennino, serve un importante distretto industriale (Gruppo Amadori, Cangialeoni Group, CM Mazzoni, Silfradent, Bussi, Tipografico dei Comuni, Dal Nespoli, ecc.) oltre al distretto turistico del Parco nazionale e della diga di Ridracoli. I progetti sappiamo che esistono, basta adeguarli alle nuove normative, i tratti da mettere in sicurezza anche. Nelle prossime settimane faremo sentire la nostra voce – concludono –. Lo dobbiamo a Gabriele e alle tante persone che in questa strada hanno perso la vita".