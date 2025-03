Incidente mortale tra auto e moto nel Forlivese

Forlì, 7 marzo 2025 - Tragico incidente stradale questa mattina a Terra del Sole, nel Forlivese. Un motociclista di 55 anni, residente a Castrocaro Terme, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, in sella alla sua Yamaha, stava percorrendo la Statale 67 Tosco-Romagnola in direzione di Castrocaro quando, all'altezza di una carrozzeria, si è scontrato con un camion che si stava immettendo sulla carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro, deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi di legge, il recupero dei mezzi incidentati e le operazioni di soccorso. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Forlì, che dovranno accertare eventuali responsabilità.