Incidente oggi a Forlì: si schianta nel fossato e muore

Un'ambulanza (foto di repertorio)

Forlì, 4 febbraio 2023 – Incidente stradale mortale la scorsa notte a Forlì. A perdere la vita un anziano automobilista di 84 anni: è successo poco dopo mezzanotte sulla via Lughese, che collega Forlì con il ravennate, all'altezza della frazione di Villafranca.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano stava procedendo al volante della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, la vettura ha gradatamente invaso la corsia opposta di marcia per poi schiantarsi nel fossato che costeggia la sede stradale.

I sanitari del 118 accorsi non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. Fra le cause più probabili del sinistro un colpo di sonno o un malore del conducente, dato che sul posto non sono state trovate tracce di frenata. Le indagini sono in corso da parte della polizia locale.