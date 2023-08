Incidente nei campi Ferito dalla mietitrebbia

Lavorava nei campi con una mietitrebbiatrice quando, all’improvviso, è rimasto vittima di un drammatico e pauroso incidente sul lavoro. È successo ieri mattina alle 11 a Pieve Salutare, a Castrocaro Terme. Un uomo di 48 anni stava lavorando nella sua azienda agricola quando, improvvisamente, la macchina con cui stava lavorando ha avuto un guasto. Il 48enne, di Dovadola, è sceso a quel punto per controllare la falciatrice, lasciandola probabilmente in funzione. Sebbene ci fosse un telaio a coprire gli ingranaggi, l’uomo è scivolato rimanendo incastrato con la gamba. A chiamare i soccorsi è stato l’operaio che lavorava con lui. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco con un’autogru, i carabinieri di Castrocaro e Forlì e i vigili urbani dell’Unione dei Comuni.

Il medico intervenuto sul posto è stato costretto a eseguire subito l’amputazione dell’arto e l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato poi portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso. Qui è stato sottoposto a tutti i controlli e tenuto in osservazione dai sanitari. Il paziente resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Nel luogo dell’incidente è intervenuta la medicina del lavoro per i rilievi del caso.