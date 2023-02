Incidente oggi a Portico (Forlì Cesena): scuolabus finisce contro un muro

L'incidente a Portico: scuolabus contro un muro

Forlì, 1 febbraio 2023 - Incidente stradale oggi sulla strada statale 67 nel Comune di Portico, in provincia di Forlì-Cesena: alle 16.30 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è intervenuta per provvedere alla messa in sicurezza di uno scuolabus finito contro un muro a lato della strada.

La squadra ha fornito assistenza sanitaria a una passeggera del mezzo coinvolto nel sinistro in attesa dei sanitari di Romagna Soccorso. Presenti sul posto Polizia Stradale e Carabinieri.