Incidente stradale a Forlimpopoli: anziano estratto dall’abitacolo, poi l’auto va a fuoco

Forlimpopoli, 17 aprile 2023. Momenti di apprensione ieri sera a Forlimpopoli in via Stradella Sant’Andrea, nei pressi della chiesa dell’omonima frazione: due auto provenienti da direzioni opposte si sono scontrate quasi frontalmente. Nello schianto sono rimasti feriti entrambi i conducenti: un ottantenne di San Leonardo e una donna di San Pietro ai Prati, altra località di Forlimpopoli. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale, ma nessuno dei due è in gravi condizioni. Decisivo il pronto intervento di un residente e di un esercente della zona, oltre che di un automobilista (un meccanico) che stava transitando: grazie all’uso di un paranchino portato dal primo intervenuto, l’anziano è stato fatto uscire dall’auto nella quale era rimasto intrappolato e poco dopo, a causa della fuoriuscita del carburante, la sua vettura si è incendiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi hanno messo in sicurezza le auto, gli uomini dell’Arma hanno contribuito ai soccorsi, svolto i rilievi del caso e regolato il traffico, chiudendo la strada nel tratto fra la chiesa e il campo sportivo.