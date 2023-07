Incidente stradale a Forlì, grave un bimbo di 8 anni: a bordo anche la sorellina di 3

Forlì, 5 luglio 2023 – Incidente la scorsa serata in periferia di Forlì, nella frazione di Villafranca: un’auto è sbandata ed è finita fuori strada. Grave un bimbo di otto anni, che è ricoverato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena a causa delle ferite riportate.

Il piccolo si trovava in compagna della sorellina di tre anni a bordo di un'auto con al volante il padre, di nazionalità straniera. Nell'affrontare una curva il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che, dopo essere uscito di strada si è coricato su di una fiancata, colpendo e abbattendo un palo della luce.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i tre rimasti all'interno dell'abitacolo. Il personale sanitario del 118, viste le condizioni del bambino, hanno chiesto e ottenuto l'intervento dell'elicottero di Elimedica, per un rapido trasporto al centro medico specializzato cesenate. Feriti, ma in modo non preoccupante, anche il padre e la bambina.