Forlì, incidente sulla tangenziale: un ferito grave

Forlì, 2 maggio 2023 – Nel pomeriggio una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 727, in direzione Rimini. La tangenziale di Forlì è stata prima chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente e poi riaperta al traffico.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per segnalare le temporanee deviazioni. Le cause del sinistro, avvenuto al Km 2,700 della tangenziale, sono ancora in corso di accertamento, ma come precisato da Anas, nell’incidente non sono state coinvolte altre vetture.