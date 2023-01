Incidente via Emilia, si schianta contro l’autobus tra Forlimpopoli e Bertinoro: cinque feriti

L’autobus e l’auto, ai margini della carreggiata, protagonisti dell’incidente (foto Frasca)

Forlimpopoli, 26 gennaio 2023 – Uno scontro frontale tra un’auto e autobus di linea ha provocato cinque feriti ed enormi disagi alla viabilità. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 14.30 quasi al confine tra i comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, nei pressi dell’hotel-ristorante ‘Giannina’, vicino alla frazione di Panighina (all’altezza del chilometro 37,600).

L’autobus è rimasto bloccato al centro della via Emilia, dunque sono state chiuse entrambe le carreggiate della strada statale per poco meno di un’ora: rapidamente si sono formate lunghe code di auto a passo d’uomo, con traffico anche nelle vie laterali su cui è stato deviato il flusso di veicoli.

Cinque i feriti: si tratta di quattro minori, che erano passeggeri a bordo del bus. Tutti feriti lievi: uno di loro è stato tuttavia portato all’ospedale Bufalini di Cesena per un malore dopo l’incidente. Il quinto ferito, il più grave, è il guidatore dell’auto, distrutta nell’impatto con il bus. La chiusura della strada si è resa necessaria anche per consentire i soccorsi e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell’ordine: i carabinieri sono impegnati per la viabilità e la polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per i rilievi.