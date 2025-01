Incidenti, verifiche ed educazione stradale

A pochi giorni dalla ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, anche Forlimpopoli diffonde il bilancio dell’attività dello scorso anno del presidio artusiano. Gli agenti hanno effettuato 84 posti di controllo sul territorio, fermando 524 veicoli. Sono inoltre intervenuti per le rilevazioni in 26 incidenti stradali di cui 7 con feriti. I controlli nel centro storico sono stati 302 con particolare attenzione alle soste su stalli riservati a veicoli al servizio di invalidi, su marciapiedi, in aree di intersezione e alle fermate degli autobus. I servizi di controllo nei pressi delle scuole sono stati 102 e 14 le ore di educazione stradale cui hanno partecipato 235 studenti. Tra le sanzioni emesse se ne contano 122 per omessa revisione del veicolo, 21 per superamento dei limiti di velocità, 23 per mancanza di copertura assicurativa. I controlli vengono effettuati attraverso alcuni strumenti in dotazione, tra cui laser e targa system. Oltre ai 108 pattugliamenti intercomunali che hanno coperto il territorio, il personale ha effettuato 727 controlli su richiesta dell’ufficiale d’anagrafe oltre ad essere presente con presidio mobile in centro in occasione del mercato settimanale del giovedì. Il presidio è attualmente composto da 5 agenti e presieduto dal commissario maggiore Stefania Lanzoni, attualmente vice comandante della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e responsabile del presidio di Bertinoro, oltre che ad interim del presidio Alto Bidente, Montone Tramazzo. "Questi numeri – sottolineano la sindaca Milena Garavini e il vicesindaco Enrico Monti, titolare delle politiche per la sicurezza del territorio – indicano il prezioso lavoro svolto lo scorso anno dagli agenti del presidio di Forlimpopoli a tutela dei cittadini, con interventi capillari su tutto il territorio, e li ringraziamo di cuore per il loro impegno. Come è noto, ci stiamo preparando a un cambiamento significativo: dal 1° aprile, infatti, anche il presidio di Forlimpopoli tornerà nell’ambito comunale dopo l’esperienza nell’Unione dei Comuni e stiamo definendo una soluzione congiunta insieme a Bertinoro per rendere più efficace il servizio". Matteo Bondi