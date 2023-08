Incontri all’anfiteatro Otto autori sul palco per il nuovo ciclo al parco di via Dragoni

Un ciclo di otto incontri e approfondimenti culturali prenderà il via la prossima settimana, il 22 agosto, e proseguirà ogni martedì e giovedì alle 20.30 fino al 14 settembre. La location sarà l’anfiteatro del parco di via Dragoni e l’iniziativa, intitolata ‘App.rofonDire – Quattro parole su...’ è a cura dell’associazione culturale ‘Parco dei ragazzi’ in collaborazione con Piada 52.

Si partirà martedì con la scrittrice Eleonora Mazzoni che presenterà il suo ultimo libro, edito da Einaudi, ‘Il cuore è un guazzabuglio’, incentrato sulla vita di Alessandro Manzoni visto con occhi nuovi, focalizzandosi sui suoi aspetti ribelli, focosi e ironici per scalzare l’ingessata immagine che spesso restituiscono le antologie scolastiche.

Si proseguirà giovedì 24 con il romanzo surreale di Giancarlo Biserna, già vicesindaco di Forlì, dal titolo ‘Alla trattoria di Via Lunga con Tolstoj, Dostoevskij e don Arturo’, cogliendo l’occasione per parlare di attualità e, in particolare, di prospettive di pace in Ucraina. Il concetto di conflitto, quello però più incentrato sulle singole persone, verrà ripreso martedì 29 da Mauro Julini, facilitatore e mediatore sociale, che si concentrerà sulle pratiche della sua mediazione come sviluppo di senso civico attraverso il suo libro ‘La mediazione tra pari’.

Giovedì 31 il regista Mario Zanot sarà presente alla proiezione del suo film ‘Tiziano Terzani. Il Viaggio della vita’, pronto a dialogare con il pubblico presente. Si parlerà ancora di Tiziano Terzani martedì 5 settembre, quando Geia Laconi, moglie del giornalista e scrittore, presenterà ‘Figlia dell’uomo tigre’: un percorso alla scoperta di un padre perduto e del suo legame con mondi propri e lontani, fino a ritrovare il suo centro proprio in Italia, in particolare a Orsigna, sui monti pistoiesi, nel piccolo borgo che chiamava "Il mio Himalaya".

Si cambierà scenario giovedì 7, con l’astrofisico Tiziano Cantalupi e il filosofo Filippo Onorati che parleranno del libro ‘Dal gatto di Shrodinger alla nascita dell’universo’, intessendo un dibattito tra scienza e teologia per parlare delle origini di tutto in un’ottica complessa e ricca di sfaccettature.

Martedì 12 il saggista Gianfranco Miro Gori e il ricercatore Davide Bagnaresi attraversano il mondo di Federico Fellini con ‘Amarcord dalla A alla Z’, concentrandosi sui meriti del regista nell’universalizzare il dialetto romagnolo.

L’ultimo appuntamento è giovedì 14 settembre con il critico d’arte Roberto Cafarotti che presenterà ‘La storia dell’arte in 60 post’: un viaggio nell’arte attraverso i social. Tutti gli incontri si terranno alle 20.30 e la partecipazione è libera.