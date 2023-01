Incontri all’Iti Marconi e all’Anmig per il Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria ricorre venerdì prossimo, ma sono già numerose le iniziative organizzate per non dimenticare la persecuzione degli ebrei. L’Istituto tecnico Marconi ha organizzato una serie di incontri che coinvolgeranno circa trecento studenti. S’inizia domani con una conferenza tenuta da Antonio Spazzoli, nipote dei partigiani Tonino e Arturo: in loro onore e memoria quest’anno verranno posizionate delle pietre d’inciampo. Si prosegue poi il 27 gennaio con una conferenza nell’aula magna della scuola con le autorità cittadine fra cui il prefetto Antonio Corona, il sindaco Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza. Per l’occasione verranno attribuite medaglie commemorative a dieci internati militari forlivesi che vennero deportati nei campi di concentramento. Ultimo appuntamento sabato con la visione collettiva del film ‘L’ostetrica di Auschwitz’.

Martedì alle 17.30, l’associazione Tonino e Arturo Spazzoli, presso la sede dell’Anmig in via Maroncelli 3, terrà l’incontro dal titolo ‘Mazziniane forlivesi in lotta per la libertà. Quattro donne nella tempesta: Tina Gori, Fernanda Missiroli, Anna Robles, Itala Spazzoli’; il convegno, organizzato in vista della Giorno della Memoria con Fondazione Lewin, Associazione Mazziniana G. Bruno, Fiap Forlì e Anmig, patrocinato del Comune, parlera delle quattro donne legate alla Ori (Organizzazione dells Resistenza italiana) e al gruppo di Radio Zella, dal carattere forte, di profonde idee repubblicane e mazziniane, protagoniste nelle vicende della guerra di liberazione e coinvolte in prima persona negli accadimenti della drammatica estate del 1944. Saranno le parole di Rosella Calista, Cecilia Spazzoli, Mario Proli e Gabriele Zelli a tracciare il loro ritratto.

La partecipazione è libera e non occorre prenotazione.