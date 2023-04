Incontri: audiovisivi sul Myanmar e serata sul libro ‘Gli Spatriati’

Oggi alle 15, nella sala del consiglio provinciale (piazza Morgagni 9), Tiziana Catani e Dervis Castellucci presenteranno tre audiovisivi dedicati al Myanmar dai titoli ’Bagan, luoghi dell’anima’, ’Il lago Inle, un mosaico di culture’ e ’La grande anima dell’Oriente’. Si tratta di racconti di viaggio per immagini. L’incontro è promosso dall’Auser.

Stasera alle 20,30 si parlerà di letteratura al Centro per la Pace (via Andrelini 59). Il gruppo di lettura ’La Biblioteca di Babele’ prenderà in esame il libro di Mario Desiati ’Gli Spatriati’, già vincitore del Premio Strega.