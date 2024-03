Incontri del gruppo sportivo scolastico con la prof D’Apice

Al Centro Derby 2.0 di via Vallicelli a Castrocaro sono partiti gli incontri del gruppo sportivo scolastico con la docente Maria Grazia D’Apice. Tutti i corsi sono gratuiti. Per partecipare è necessario presentare il libretto dello sportivo o un certificato medico non agonista rilasciato dal pediatra. Questo il calendario delle prossime lezioni: oggi dalle 13.40 alle 15.15 badminton, dalle 15.15 alle 17 sarà la volta della pallavolo. Martedì 26 turno unico dalle 13.40 alle 16.30 con il torneo di tennistavolo. Mercoledì 27 dalle 13.40 alle 17 torneo di badminton. Per info, www.icsvalledelmontone.edu.it.