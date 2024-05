Incontri elettorali per Milandri

La lista di Civitella ‘Progetto Comune con Milandri’ ha programmato diversi incontri elettorali. Si parte stasera con la presentazione alle 20.30 nel salone comunale dei candidati e si prosegue sabato alle 17.30 con un’apericena preparata dalle Mariette a Borgo Basino in via San Giovanni. Domenica sarà allestito un gazebo a Cusercoli in occasione della seconda domenica della Sagra del Prugnolo e al Mercato contadino di Civitella. Infine venerdì 24 presentazione dei candidati a Cusercoli alle 20.30 nei locali del Social Club (ex Bar Giardino).