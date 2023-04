Incontri sulla filosofia: li cura Emanuela Racci

‘Filosofia e Dintorni. L’ora della Bellezza’ è il titolo che comprende cinque conferenze di filosofia che avranno luogo nella sala Randi, nel palazzo del minicipio, dalla professoressa Manuela Racci con introduzione del consigliere comunale Fabrizio Ragni. Le conferenze sono promosse dall’associazione culturale Thymos, sorta da poco tempo ed impegnata in progetti rivolti ai giovani, e dal Comune di Forlì. "La filosofia e la letteratura possono davvero essere salvifiche – spiega Manuela Racci – una sorta di ambulanza che raccoglie i feriti per strada, i feriti dalla vita, un delicato farmaco per aprire i cantieri dell’anima e guarirne i crepacci".

Questo viaggio sulla bellezza della filosofia comprenderà cinque tappe con cadenza quindicinnale (tutte di giovedì, ore 20.30) in cui si parlerà di filosofia e di letteratura. Il primo incontro si terrà domani sul tema ‘Di deus est, cur malum et unde malum? Se Dio esiste, perchè il male? E da dove viene?’in cui si traccerà un percorso trasversale da Sant’Agostino a Dostoevskij sulla questione del Bene e del Male. Seguirà il 27 aprile ‘Esiste la felicità?’ in cui la ricerca della felicità è la cartina di tornasole della drammatica essenza umana con varie riflessioni che da Epicuro giungono fino a Montale e a Pirandello. Il tema dell’11 maggio sarà: ‘Che cos’è la Morte: finis aut transitus?’. Filosofare significa imparare a morire per imparare a vivere, scriveva Seneca. Il 25 maggio Manuela Racci parlerà di ‘Che cos’è il tempo? Realtà o pura illusione?’. Da Platone a Bergson, da Sant’Agostino a Proust e a Svevo sarà un’affascinante immersione dell’uomo nello scorrere del tempo a cui contribuiscono anche l’arte, la letteratura e la scienza. L’ultimo incontro , l8 giugno, sarà dedicato a ‘Che cos’è l’Amore?’. "L’amore è un’esperienza unica all’interno dell’esistenza umana – spiega Racci –. Si indagherà sul viaggio dentro il più profondo desiderio dell’uomo di superare i limiti della caducità della vita verso il superamento della morte". Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Rosanna Ricci