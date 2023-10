Incontro: all’Auser l’architetto Zoffoli

Oggi alle 16,15 al Centro Operativo Auser di Bertinoro in via Cavour 11, è in programma un suggestivo incontro dal titolo ‘Casa mia, casa tua. Nuove opportunità’ con l’architetto Simona Zoffoli. L’incontro fa parte del ciclo di conversazioni ‘Non ci sono più i nonni di una volta’, organizzati da Auser e in programma ogni mercoledì pomeriggio fino al 22 novembre, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In concomitanza con gli incontri, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.