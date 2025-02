Incontro aperto sull’Artusiana

Prosegue con un incontro pubblico il percorso partecipato ’La tua voce per la festa artusiana 2025’, avviato dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli in vista della 29ª edizione della manifestazione, che si terrà dal 21 giugno. L’appuntamento è perquesto pomeriggio alle ore 18.30 nella sala del consiglio. Sarà l’occasione per confrontarsi con cittadini, associazioni, stakeholder sulla Festa dedicata a Pellegrino Artusi, anche alla luce degli esiti del questionario on line lanciato all’inizio di gennaio. La cittadinanza è invitata a partecipare.