Incontro coi delegati della Settimana sociale cattolica

Alle 21 a Meldola, al Teatro ‘Minoccari’ in via Bruno 25, si terrà l’incontro ‘Piazze della democrazia. I cittadini meldolesi incontrano e pongono domande ai Delegati diocesani alla Settimana Sociale di Trieste’. "La Settimana Sociale dei cattolici che si è tenuta a Trieste in luglio è un appuntamento fisso – precisa Samuele Branchetti del Circolo Acli ‘Il Ponte’ – organizzato per studiare e approfondire il messaggio sociale cristiano e per orientare l’azione dei cattolici nel mondo del lavoro e nella società. Un processo aperto, che prosegue continuando a valorizzare l’esperienza dei delegati attraverso l’organizzazione di momenti di confronto e approfondimento". La serata è organizzata dal circolo Acli ‘Il Ponte’ di Meldola e dal circolo Acli di Rocca delle Caminate, in collaborazione con la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e la Pastorale Sociale della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Partecipa mons. Livio Corazza vescovo di Forlì-Bertinoro con i delegati diocesani a Trieste.