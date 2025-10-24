Incontro coi ragazzi. Il provveditore: "Chi gira col coltello è uno sfigato"

L’idea originaria era che un piccolo corteo, una delegazione di studenti dell’istituto professionale Ruffilli, raggiungesse la Prefettura, per incontrare le istituzioni e portare alla loro attenzione una manifestazione d’intenti ‘anti-violenza’. Una risposta della scuola all’accoltellamento avvenuto due settimane fa proprio di fronte all’istituto di via Romanello. I piani, però, sono cambiati: "Il prefetto – spiega ai ragazzi la dirigente Lorella Zauli – oggi non ci sarebbe stato, e ci teneva a incontrarvi di persona. L’occasione è rimandata". Al suo posto, nell’aula magna dell’istituto, si è tenuto un incontro tra una rappresentanza di studenti e il provveditore scolastico, Giuseppe Foti.

È stato Foti ad ascoltare la dichiarazione d’intenti dei ragazzi, divisa in otto punti: migliorare la disciplina; promuovere l’inclusione verso il diverso; meno indifferenza e omertà; ascolto attivo dei docenti; impegno contro il bullismo; apertura al dialogo come strumento di crescita; rifiuto della violenza; più responsabilità e partecipazione nelle uscite didattiche. "Nel giro di sei mesi in provincia di Forlì-Cesena abbiamo rischiato il morto per ben due volte – comincia il provveditore, ricordando anche il caso che, a Cesena, ha riguardato uno studente dell’istituto aeronautico Baracca –. Alla luce dei fatti possiamo dire che i fortunati sono quattro: i due ragazzi che hanno scampato la morte e i due aggressori che, per una manciata di centimetri, non dovranno portarsi sulla coscienza un omicidio".

Foti sceglie la strada dell’estrema concretezza: "Che senso ha girare con dei coltelli addosso? Non viviamo nella giungla, non siamo tenuti a farci giustizia da soli. Viviamo in una collettività in cui solo chi, per conto dello Stato, ha il compito di proteggerci è tenuto a girare armato: noi non abbiamo bisogno di armarci per essere al sicuro". E continua: "Sappiamo bene che può succedere che si perda il controllo, ma c’è una soglia: non si tira fuori l’arma, perché se lo si fa ci si assume il rischio di ferire e ammazzare qualcuno. Nella vita, si sa, si impara sbagliando, ma c’è una bella differenza tra gli errori sani e gli errori fatali, e ogni volta che infilate un coltello in tasca vi esponete al rischio di commettere esattamente un errore fatale".

Foti vuole rassicurare il ‘Ruffilli’: "Non siete peggiori degli altri. Può succedere al classico, allo scientifico, al tecnico... La responsabilità è del singolo. La mattina pensate a cosa state mettendo nello zaino. E ora, a cose fatte, è importante che capiate che le sanzioni ci vogliono, e sono educative. Chi sbaglia paga e poi si va avanti". Infine lancia un appello: "Se siete chiamati a testimoniare dovete dire tutto ciò che sapete, perché se non lo fate significa che volete essere parte di una comunità che giustifica la violenza".

La parola poi passa ai ragazzi. La prima a prendere la parola è Leila, rappresentante d’istituto: "Il nostro impegno è rispettare tutti i punti ed essere d’esempio: è importante che la comunità scolastica prenda consapevolezza dei suoi errori". Poi Matteo, studente di quarta, accende il dialogo con il provveditore: "Lei ha parlato di sicurezza, ma da quel che vedo spesso si fa a gara a chi è più duro e se sei moscio non sei ben accetto. Perciò c’è chi esce di casa con un coltello: per una questione d’immagine". Foti ribatte: "Chi si fa incantare da una persona che gira con un coltello non è un duro, ma uno sfigato. Capisco che chi si mostra diverso possa attrarre, capisco anche che per i giovani sia facile scaldarsi, ma, al di là dei moralismi, c’è una linea che non va superata mai: non si usano armi, mai, senza eccezioni".