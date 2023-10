Incontro col nuovo prefetto Argentieri

Una delegazione di Legacoop Romagna (tra cui il presidente Paolo Lucchi e la coordinatrice di Forlì-Cesena Simona Benedetti) ha incontrato il nuovo prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. Il fulcro della riunione ha riguardato le sfide che il territorio sta affrontando in seguito all’alluvione. Tra i vari punti toccati, anche la crescente difficoltà delle aziende nel reperire personale, l’assetto istituzionale dell’area vasta, le prospettive per la sanità, il rafforzamento infrastrutturale e le condizioni per mantenere alto il livello di legalità del territorio.