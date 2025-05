Incontro con Annalisa Corrado

Oggi alle 18,30 il Circolo Arci di Panighina (via Consolare 2563) ospiterà un incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, ‘La transizione ecologica da Bertinoro, la Romagna a Bruxelles. Idee e progetti per proteggere il territorio’ organizzato dalla lista ‘Insieme per Bertinoro’ e dal candidato sindaco, Filippo Scogli. Durante l’incontro si parlerà di transizione ecologica, ambiente e cambiamento climatico, mettendo a confronto le buone prassi di Bertinoro con le idee e i progetti, oggi in campo europeo, per proteggere il territorio. In dialogo con l’Europarlamentare ci saranno Filippo Scogli e l’assessora regionale, Gessica Allegni. "Annalisa Corrado è membro delle Commissioni europee che si occupano di ambiente, clima, industria ed energia - spiega Scogli - e sarà davvero interessante e stimolante ascoltare il suo intervento e conoscere quanto le politiche europee possono e devono fare per salvaguardare il territorio e lavorare per una giustizia climatica".

ma.bo.