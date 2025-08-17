Incontro con ciclista in tour affetta da artrite reumatoide

L’Amministrazione comunale di Santa Sofia ha accolto nei giorni scorsi Chiara Buiarelli (nella foto con la maglietta in mano), cicloturista in visita nell’ambito del suo progetto ‘Fermati quando devi, riparti quando puoi’. Chiara a 46 anni è stata colpita dall’artride reumatoide e ora sta attraversando l’Italia Centrale in bicicletta per promuovere la sensibilizzazione sulle patologie reumatiche.

L’iniziativa, patrocinata dalle associazioni nazionali contro le malattie reumatologiche e rare, in collaborazione con Teffit Terapie forestali, Coop. Soc.le Macina Terre Alte e Periscopio, intende dimostrare come lo sport ad alta intensità in contesti forestali possa affiancare la terapia farmacologica. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di studiare e mappare progetti di turismo accessibile, rendendo il viaggio un diritto per tutti.

"Si ringrazia sentitamente Chiara Buiarelli per la sua testimonianza – spiegano gli amministratori di Santa Sofia – e per l’importante messaggio che ha voluto condividere, sottolineando il valore della sua missione per la comunità".

A sua volta Buiarelli: "Sono sempre stata una sportiva e il mio fisico mi ha dato grandi soddisfazioni, ma con l’artrite quel fisico non c’è più e le cose che potevo fare prima, anche le più banali, ora sono conquiste. Metro dopo metro, anno dopo anno, 4 per la precisione, ho raggiunto di nuovo un buon livello di vita. Tutto ciò non era scontato e non lo è per tante persone perché diagnosi precoce, accesso alle cure adeguate, visione olistica della persona con bisogni e desideri non sono, ancora, la normalità. Grazie mille per l’accoglienza e l’impegno per garantire una buona qualità di vita ai residenti e ai turisti nel vostro Comune all’interno del Parco nazionale".

