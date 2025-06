Incontro con Curcio, commissario per la ricostruzione

Domani alle 11 presso la sala Bernabei a Modigliana si svolgerà un importante incontro, presieduto dal sindaco Jader Dardi, con il Commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio per presentare la situazione dei lavori di ricostruzione.

Sono 13 le Conferenze di servizio in via di completamento per l’avvio di lavori nell’ambito dei fondi Pnrr destinati alla ricostruzione del territorio. Dopo i saluti del sindaco e la relazione di Valeria Liverani, responsabile dei lavori pubblici del Comune, sono previsti interventi di rappresentanti della Sogesid, del Consorzio di Bonifica, di Hera e della Provincia di Forlì-Cesena.

Nel 2024 sono stati realizzati anche lavori per oltre 2 milioni per rimuovere frane, riaprire strade, creare le condizioni di accessibilità al territorio, finanziati dalla Struttura del Commissario e rendicontati grazie all’Ufficio tecnico.

Giancarlo Aulizio