Incontro con la Bixio Academy

Lavorare nella musica per il cinema, il web, la fiction e le sincronizzazioni (spot, gaming, video-clip, ecc): domani alle 16.30 a Cosascuola Music Academy a Forli arrivano Franco Bixio e Renato Marengo, due big della casa editrice Bixio che ha in catalogo migliaia di colonne sonore per il cinema.

La Bixio Academy inizia così il suo tour nelle accademie musicali e nei centri di produzione per audiovisivi più importanti della nostra regione, incontrando musicisti giovani e meno giovani.

L’incontro sarà introdotto da Giordano Sangiorgi, presidente del Mei (e docente della Bixio Academy) e da Luca Medri (musicista, direttore didattico ed artistico di Cosascuola Music Academy di Forlì).

L’ingresso è libero e gratuito; è gradita la conferma di partecipazione tramite mail ([email protected]) o WhatsApp (347.4669855).