Incontro con lo storico Conti

Domani alle 20,45, nella Sala Versari in piazza Orsini a Meldola, sarà presentato a cura dell’Anpi il libro ‘L’anima nera d’Europa’ dello storico Davide Conti (foto). "Da alcuni decenni si assiste al tentativo di riscrivere la storia del ‘900, talvolta addirittura equiparando la Resistenza al nazismo che ha scatenato il conflitto. Gli Stati democratici – commenta la presidente dell’Anpi Paola Borghesi – hanno consentito la sopravvivenza dei movimenti neonazisti e neofascisti durante la guerra fredda. L’Europa unita e democratica, nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale e allargatasi dopo il crollo del muro di Berlino, è attraversata da una profonda crisi politica e sociale. Al suo interno cresce un’ ‘anima nera’ fatta di istanze populiste e di partiti e movimenti della destra estrema che, partendo dalla messa in discussione del lascito dell’antifascismo e della Resistenza, stanno occupando spazio crescente nella società europea. L’uso politico distorto del passato mette così a rischio diritti, sapere critico e partecipazione democratica". Conti è consulente delle procure di Bologna e di Brescia per le stragi del 1980 e del 1974. Membro del direttivo Anppia di Roma, è autore di varie pubblicazioni tra cui ‘Sull’uso pubblico della storia’, ‘L’Italia di Piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana’ e ‘L’anima nera della Repubblica. Storia del Msi’.

o.b.