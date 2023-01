Incontro del comitato pro Schlein

Oggi si tiene un incontro pubblico organizzato dal comitato forlivese ’Parte da noi!’ che sostiene la candidatura di Elly Schlein alla leadership del Pd. L’appuntamento è alle 18.30 al Games Bond (via Daverio 5), interverrà Antonio Mumolo, consigliere regionale Pd e coordinatore della mozione in Emilia-Romagna. "Il congresso costituente del Partito Democratico ci offre l’opportunità di contribuire alla rinascita del partito, la forza più progressista d’Italia che, con le destre al governo, vive uno dei momenti più difficili della sua storia – dicono i sostenitori forlivesi del comitato, Maria Teresa Vaccari, Enzo Valbonesi e Moreno Zoli – . Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da tutte e tutti e che attraversi il Paese per cambiarlo. Noi pensiamo che, per la sua storia, la sua freschezza politica e culturale e la sua esperienza, Elly Schlein sia la persona giusta per guidare questo percorso collettivo e costruire il nuovo Pd".