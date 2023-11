Incontro del Movimento per la vita

Stasera alle 20.45, presso il salone parrocchiale di Vecchiazzano, il servizio diocesano tutela minori, il Movimento per la vita e il Centro di aiuto alla vita propongono l’incontro pubblico dal titolo ‘Dallo stupore dell’inizio alla responsabilità di custodire la vita’. Dopo l’introduzione del vescovo Livio Corazza, la dottoressa Laura Mullich, psicoanalista di Trieste, parlerà de ‘La bellezza della prima alleanza’, mentre la Elisa Severi, psicoterapeuta Ucipem di Forlì, interverrà su ‘Una responsabilità per tutti’.

Anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro è attivo il Servizio diocesano tutela minori, del quale sono referenti don Antonio Paganelli e Gabriella Pivi, coadiuvati da una equipe, che in un dépliant indicano gli scopi dell’attività: "L’ascolto delle persone che intendono segnalare violazioni gravi compiute su minori o persone vulnerabili relative ad abusi sessuali, psicologici, spirituali, perpetrati in ambienti ecclesiali da parte degli operatori, il sostegno ai preti, ai diaconi, ai religiosi e ai laici nella gestione di situazioni di disagio o violenza su minori occorse in ambiti ecclesiali, la prevenzione". Il centro di ascolto del Servizio tutela minori è contattabile al cell. 371.3814371 il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (negli altri orari è attiva una segreteria telefonica) e via email a tutelaminoriforli@gmail.com.

a. r.