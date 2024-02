Incontro di FdI su infrastrutture,. Pnrr e viabilità

Il caso dei concerti ’fantasma’ al ’Beat village’ di Rimini giunge al capolinea, con la sentenza di primo grado: condannato l’organizzatore della manifestazione, Willer Dolorati, a un anno di reclusione oltre a seimila euro di provvisionale, al termine del processo per truffa che lo vedeva imputato per il flop dei concerti alla nuova darsena riminese. Per l’ex ingegnere e consulente aziendale Dolorati il pubblico ministero Daniele Paci aveva chiesto al Tribunale monocratico l’assoluzione, ravvisando un errore nell’imputazione per l’organizzatore dell’evento. Dal Tribunale però è arrivata comunque infine la condanna in primo grado, pur stabilendo la trasmissione degli atti nuovamente alla procura, per l’eventuale riformulazione del capo di imputazione in appropriazione indebita di 40mila euro.

Parte civile del procedimento era la ditta Poni Catering, difesa in aula dall’avvocato Max Starni; la società forlivese con sede in via Ghibellina a Villanova avrebbe fornito il servizio di somministrazione di cibi e bevande ai concerti; sulla base dei contratti, l’azienda forlivese aveva già versato caparre per 40mila euro mai restituiti.

I fatti sono dell’estate 2018, quando il sogno di vedere al ’Beat village’ di Rimini i grandi big della musica italiana si infranse in mille pezzi dopo il flop del maxi villaggio dove avrebbero dovuto esibirsi Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Loredana Bertè, Patty Pravo, Tony Hadley, Massimo Ranieri, Ray Wilson dei Genesis e Al Bano con Romina. Uno dopo l’altro gli artisti avevano annullato le date per presunte "inadempienze contrattuali", portando ad una serie di forfait e migliaia di biglietti da rimborsare. Dolorati era finito a processo per truffa e secondo le imputazioni della Procura, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva dichiarato che l’evento si sarebbe tenuto con artisti internazionali. Tra gli artisti Al Bano è stato sentito in carcere a Rimini lo scorso mese. L’imputato s’è sempre dichiarato estraneo al reato di truffa.