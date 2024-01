Incontro in Comune con Procaccini e Cavedagna

Proseguono gli appuntamenti della Scuola di formazione politica promossa da Fratelli d’Italia Forlì-Cesena. Oggi alle 18,30, nella Sala Randi del Municipio di Forlì si terrà l’incontro ’Le Nazioni nel sistema Europa’ con gli interventi di Nicola Procaccini, copresidente del Gruppo Ecr al Parlamento Europeo, e di Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in consiglio comunale a Bologna e candidato alle prossime Europee. Prima degli ospiti porteranno il loro saluto Emanuela Bassi (capogruppo di FdI in consiglio comunale a Forlì), Vincenzo Bongiorno (coordinatore FdI Forlì) e Alice Buonguerrieri (deputato di FdI e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena). "Crediamo in un’Europa della Nazioni, che abbia a cuore la sua storia e i suoi valori", interviene Alice Buonguerrieri.