Incontro per genitori al ’Fiocco di neve’

Il Centro per le famiglie dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli, in collaborazione con i Comuni di Civitella, Galeata, Premilcuore e S. Sofia hanno organizzato alle 17 presso l’asilo nido Fiocco di neve di Santa Sofia in via Unità d’Italia 45 l’incontro ‘Il piacere di crescere: primi passi tra autonomia e dipendenza’.

L’incontro per neo genitori e coppie in attesa è con Mekdes Pisotti pedagogista del Centro famiglie della Romagna Forlivese.

Iniziativa gratuita e iscrizione consigliata al 335.8726933 (anche Whatsapp).