"Incontro per le aree commerciali"

"Logica commerciale superata, ecologicamente devastante". Così il comitato No Megastore sul prossimo insediamento commerciale di Pieveacquedotto. La questione solleva molte polemiche in città. "Diversi soggetti ci citano dicendo provocatoriamente dove siamo finiti. Noi siamo qui, oggi, ma voi, dove eravate ieri quando si è portato avanti un progetto simile?", attacca il gruppo che si battè anni fa contro l’avvento di Esselunga. "È buffo sentire commenti critici da parte di chi questa programmazione l’ha prima sostenuta o da chi non vi si è opposto quando poteva farlo – continua il comunicato – . La nostra terzietà nei confronti dei marchi resta imprescindibile, ma come si può pensare di portare realmente in campo una trasformazione di questo tipo senza prima rafforzare aspetti basilari come quelli della viabilità o preoccuparsi della sopravvivenza di quel commercio di vicinato che resta un valore imprescindibile della nostra cultura?". Il comitato ha promosso un incontro pubblico per dibattere di questi temi: il 12 aprile, alle 20,45, nella saletta Avis di via Giacomo della Torre 7. Gli organizzatori hanno invitato l’amministrazione nelle figure del sindaco Gian Luca Zattini, del vicesindaco Daniele Mezzacapo e dell’assessore Giuseppe Petetta. Interverrano anche il presidente di Legambiente Francesco Occhipinti, l’urbanista Ippolito Lamedica e Nadine Finke dei Parents For Future.