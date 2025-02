Incontro pubblico su sport, alimentazione e sani stili di vita

Sport, alimentazione e sani stili di vita sono al centro dell’incontro pubblico venerdì alle 20.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Relatori saranno Monia Talenti e Gianfranco Corradini. La prima, biologa nutrizionista specializzata in Terapia Nutrizionale, svolge l’attività di ricerca collaborando a stretto contatto con il dottor Berrino e l’associazione ‘La Grande Via’, fondata dallo stesso Berrino e da Enrica Bortolazzi. "Dopo diversi anni al servizio di aziende farmaceutiche di respiro internazionale – spiega Talenti –, mi sono dedicata allo sviluppo del mio interesse verso il cibo come aspetto fondante della salute individuale, fisica ed emozionale".

I pazienti vengono accompagnati in un percorso volto a migliorare l’efficacia e ridurre gli effetti collaterali delle terapie grazie alle indicazioni concrete di cucina salutistica e curativa. Gianfranco Corradini è un alpinista trentino diversamente abile, capace di raggiungere, durante una spedizione in Bolivia, le cime Huayna Potosi North e Sud, concatenandole, e il Nevado Illimani. L’incontro è a ingresso gratuito (si consiglia la prenotazione via whatsapp al 348.2489029).