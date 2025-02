Incontro stasera per le imprese sulla fibra ottica alla Panighina

Stasera alle ore 20 presso l’Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro (piazza della Libertà 9/A) si svolgerà un incontro rivolto a imprenditori e rappresentanti di piccole e medie imprese, dedicato alla trasformazione digitale e ai vantaggi offerti dall’arrivo della nuova rete in fibra ottica nella località della Panighina. L’evento sarà l’occasione per scoprire il progetto tecnologico realizzato da Acantho e FibreConnect, un’infrastruttura progettata per potenziare la competitività del territorio e offrire soluzioni avanzate alle aziende locali. Verranno approfondite le caratteristiche, i vantaggi e le applicazioni concrete della rete.

Acantho è la digital company del Gruppo Hera che ha intrapreso, più di vent’anni fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra-larga in fibra ottica. Fornisce ad aziende e privati servizi di Connettività, Telefonia Cyber Security e Data Center.

"La nuova rete in fibra ottica è una grande opportunità per le aziende di Panighina – commenta l’assessore all’innovazione e digitalizzazione Raffaele Trombini –: sappiamo bene, infatti, come al giorno ad oggi la competitività passi anche dal poter avere una connessione web rapida e un’infrastruttura digitale solida e sicura".

ma. bo.