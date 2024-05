Incontro su frutti e fiori dipinti dai Preraffaelliti Prenotazioni fino a oggi per partecipare a eventi su frutti e fiori preraffaelliti nella Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena. Degustazione e attività legate alle essenze storiche. Tariffe differenziate per iscritti e non iscritti. Contatti per prenotazioni forniti.