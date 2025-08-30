Incontro sui fondi europei: "Attenti ai bandi Ue per attirare più risorse"

Incontro sui fondi europei, in Comune, tra il sindaco Gian Luca Zattini e alcuni assessori e l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia). Durante l’appuntamento, Cavedagna ha avuto occasione di parlare dei bandi europei (redige anche una newsletter dedicata a questo tema, una sorta di bollettino online), con un focus sulle opportunità più interessanti per amministrazioni pubbliche, imprese e associazioni no profit. "Grazie a questo progetto – spiega il partito in una nota – il Comune di Forlì e gli altri enti locali della provincia potranno conoscere in tempo reale le opportunità di finanziamenti europei al fine di attrarre più risorse per i cittadini da Bruxelles".

"Mettiamo a disposizione dei forlivesi e di tutti i Comuni della Provincia interessati una costante attività di ricerca dei bandi europei, uno strumento operativo concreto per gli amministratori locali – ha dichiarato Cavedagna –. L’obiettivo è riuscire ad attrarre più risorse europee. In questo quadro, lavorare in sinergia istituzionale a ogni livello è fondamentale per garantire risposte efficaci e chiare, in continuità e a sostegno del prezioso lavoro che il Governo Meloni sta già portando avanti per l’Emilia-Romagna".

Zattini ha sottolineato "disponibilità e attenzione nei confronti del nostro territorio" e ha definito "proficuo" l’incontro con il rappresentante dell’Europarlamento di Strasburgo. "Abbiamo approfondito le opportunità offerte dai bandi europei a favore degli enti locali. L’accesso ai fondi comunitari rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo e l’innovazione della nostra comunità: lavoreremo per cogliere tutte le occasioni utili a far crescere Forlì".

All’incontro erano presenti i tre assessori di Fratelli d’Italia: il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, Luca Bartolini ed Emanuela Bassi: "Il valore di un rappresentante dei nostri territori in Europa passa anche da iniziative concrete come questa, preziosa nel creare occasioni reali di crescita e sviluppo".