Incontro sul lavoro con Avs. E arriva. Rizzi di Libertà

Due appuntamenti elettorali oggi in città. Alle 17.30 in piazzetta delle Operaie (via Fossato Vecchio 9), ha luogo un incontro pubblico della lista Alleanza Verdi Sinistra "per parlare di lavoro buono, quello che rende dignitosa la vita – specificano gli organizzatori –, non ciò che accade oggi". Interverranno Tino Magni, operaio in Senato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza; Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena; Gianni Cotugno segretario generale regionale Fiom-Cgil; Paolo Trande, medico candidato alle Europee. Sarà allestita la raccolta firme a sostegno dei referendum popolari sul lavoro proposti dalla Cgil.

Arriva poi in Romagna oggi Enrico Rizzi, candidato alle Europee della lista ‘Libertà’. Rizzi sarà a Forlì stasera per incontrare gli elettori alle ore 19 al Giardino dei Musei, l’ex piazza Guido da Montefeltro, sul lato piazza Dante Alighieri. Fra i punti più importanti dell’operato di Rizzi in questi anni la difesa degli animali. In caso di elezione si propone di proporre "una legislazione veramente all’altezza della protezione degli animali".