Incontro sul ’Maestro di Forlì’

Torna oggi alle 18 nella chiesa di San Giacomo, la rassegna ‘Un’opera al mese’. I protagonisti saranno i tre preziosi dipinti del Maestro di Forlì: ‘Funerali e assunzione della Vergine’, ‘Crocifissione’ e ‘Quattro santi’. Le opere, databili intorno alla fine del Duecento - inizio Trecento provengono dalle collezioni del museo civico San Domenico, che, per l’occasione, saranno esposti nell’ex convento. A presentare le opere, in questo 15° appuntamento, sarà lo studioso Mauro Minardi, già docente di Storia dell’arte medievale all’Università della Basilicata e di Bologna. "Sono le tre tavolette – sottolinea – dei musei San Domenico a dare il nome al Maestro di Forlì, pittore romagnolo testimone del trapasso della civiltà figurativa italiana dal Duecento al Trecento. Legato alla tradizione bizantina, ma già al corrente delle novità profuse da Giotto, appare sospeso tra arcaismi e novità. La produzione del pittore, formata da pochi dipinti su tavola di piccolo formato, è dispersa in vari musei d’Europa. Il trittico forlivese ha colori vivaci e luminosi: si nota come il piglio solenne della pittura duecentesca si sciolga in modi di accattivante naturalismo, che non tolgono nulla alla pietas religiosa, ma si fanno più consoni alla devozione dei fedeli".