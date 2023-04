Incontro sulla natalità "Inferno demografico, le donne non sono libere di fare i figli"

Sono state oltre duecento le persone che hanno partecipato nel salone comunale di Forlì all’incontro ‘Sostegno alla famiglia e alla natalità’, organizzato venerdì pomeriggio dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia. Ad aprire l’incontro è stata la capogruppo di FdI in consiglio comunale, Emanuela Bassi. Dopo i saluti del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, sono intervenuti anche,Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

Presente, tra il pubblico, anche il viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami. "Parliamo di un tema continuamente sotto attacco da parte di una sinistra ideologica che vorrebbe scardinare quello che costituisce il pilastro della società, dove cresce e si sviluppa l’individuo: la famiglia – ha esordito Buonguerrieri –. Siamo nel pieno dell’inverno demografico, anzi dell’inferno demografico come sottolinea spesso il Ministro Roccella: di questo passo il sistema economico e sociale crollerà, la Nazione scomparirà. La soluzione sta nel restituire valore sociale alla maternità: oggi, più che mai, fare figli non è più solo un fatto privato, ma garantisce il futuro della Nazione e la tenuta economica e sociale del sistema. Per restituire premialità alla natalità serve una vera rivoluzione culturale e sostegno a chi vuole costruire una famiglia. Questo lo può fare solo un governo di destra che da sempre ha sostenuto la famiglia naturale e in questa direzione si è orientato il Governo Meloni nella prima manovra finanziaria, stanziando 1,5 miliardi per sostenere famiglia e natalità".

"L’inferno demografico impatterà nelle nostre vite in maniera importante: sulle pensioni, sulla sanità e su tanti altri ambiti della quotidianità – ha ricordato Eugenia Roccella –. Pensiamo ad esempio allo spopolamento delle aree interne della Nazione, come l’Appennino tosco-romagnolo: è un impoverimento enorme. Il problema della denatalità si può leggere da decenni, ma non è mai stato affrontato: oggi per la prima volta c’è un ministero dove la natalità è al centro. E non è vero che la denatalità si risolve con l’immigrazione: una volta integrati, gli immigrati assumono gli stessi comportamenti degli italiani e i dati smentiscono la possibilità di far fronte al problema con i flussi migratori. C’è poi il tema della libertà delle donne: il vero problema è di non poter far figli, perché le donne continuano a desiderarli, dicono che ne vorrebbero due, ma poi non lo fanno. Questo è il vero nodo della libertà femminile, di avere donne che non sono libere di fare i figli che desiderano. Stiamo lavorando – conclude – a misure trasversali per la famiglia e il Governo non deve essere il solo soggetto attivo su questo fronte, ma dobbiamo coinvolgere gli enti locali, i sindacati, il non-profit, il mondo produttivo: a breve si vedranno i risultati dei nostri sforzi. Serve un profondo cambiamento sull’idea di avere figli, affinché siano sempre di più una ricchezza, una finestra aperta alla speranza e al futuro".

Matteo Bondi