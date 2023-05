Incontro sulla Siria, terra del dolore infinito tra guerra e terremoto

"La Siria, tra vecchie e nuove macerie, c’è speranza?" è il titolo dell’incontro che ha il patrocinio di diocesi Forlì-Bertinoro ed è organizzato da Unione cristiana imprenditori dirigenti, Centro culturale don Francesco Ricci, Cdo Romagna, parrocchie Cappuccinini e San Paolo, oggi alle 20.45 nella sala Don Bosco ai Cappuccinini di Forlì. Dodici anni fa in Siria iniziava una guerra sanguinosa: a quelle macerie si sono aggiunte quelle del devastante terremoto di febbraio. Ne parlerà a Forlì Andrea Avveduto, scrittore e giornalista, portavoce di Pro Terra Sancta. Avveduto ricostruirà storicamente la guerra in Siria e racconterà il terremoto attraverso la propria esperienza sul campo: "In Siria – scriveva – si scava con le mani tra le macerie: le sanzioni occidentali bloccano gli aiuti. Nacque così l’appello per chiedere la fine delle sanzioni".

Info Enrico Locatelli 349.100 9132.