Incontro sulla tutela delle persone fragili

Continua l’attività di divulgazione legislativa di Fondazione Caffè Salato per le famiglie con persone fragili, riguardo la legge ’Durante e Dopo di Noi’. Questo pomeriggio l’appuntamento è alle 15 nella sala polivalente di CavaRei, moderato dall’avvocato Francesca Vitulo del Foro di Bologna con la partecipazione di due ospiti di rilievo. Il programma è consultabile al sito fondazionecaffesalato.itformazione e l’ingresso è gratuito con prenotazione via whatsapp al 338 3351524 o via e-mail [email protected]