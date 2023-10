Incoronato il nuovo ’re leone’: è Michele Verità

E’ Michele Verità il ‘re leone 2023’. Il presidente del Borgo Romano si è aggiudicato la tradizionale sfida di tiro alla balestra in famiglia ovvero la gara tra tutti i contradaioli nel tipico clima di goliardia che accompagna ogni finale di stagione. Archiviato il 60° Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana e la strepitosa vittoria nel campionato italiano, conseguita a Pisa dallo squadrone mediceo, gli esponenti del borgo gialloblù si sono ritrovati nell’arena di tiro sotto le mura per confrontarsi in un agone, privo della tipica tensione che accompagna gli appuntamenti competitivi. A imporsi è stato Verità, fino a qualche anno fa presidente della Compagnia balestrieri di Terra del Sole e fresco leader del Borgo Romano, davanti a Massimo Ragazzini, che in passato era stato a sua volta campione sociale. A Michele lo scettro consegnato dal Maestro d’arme Paolo Fragorzi, il mantello e il trofeo a forma di testa di leone. "E’ stata una gara bellissima in cui anche gli amatori, e in particolare la pattuglia femminile, hanno messo in difficoltà chi tira abitualmente" commenta Bianca Prati, attivissima contradaiola del Borgo Romano. Celebrato il vincitore, per la gioia dei suoi bimbi, i contradaioli del leone rampante si sono seduti a tavola al pranzo conviviale organizzato al Calderone.