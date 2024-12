Incubo alluvione: “Tenete uno zaino d’emergenza con documenti, farmaci e acqua”

Forlì, 19 dicembre 2024 – Una serata dedicata ‘all’autoprotezione’, quella organizzata martedì sera dal comitato unitario ‘Vittime del Fango’ nella sede della Provincia, in piazza Morgagni. In pratica un corso accelerato di comportamento in caso di una nuova alluvione, dato che, come ha sottolineato la presidente del gruppo Alessandra Bucchi, “abbiamo visto che dal 2023 le allerte si sono fatte sempre più frequenti, perciò c’è bisogno di maggiore consapevolezza”. Una consapevolezza che riguarda più campi, da quello della gestione dell’emergenza a quello dell’interpretazione meteorologica, fino ad arrivare a quello psicologico e sanitario.

All’evento hanno preso parte una quarantina di persone in presenza, mentre alcuni si sono collegati alla diretta Facebook online. Ad aprire le relazioni è stato Pierluigi Randi, presidente dell’associazione Ampro-Meteo Professionisti, che ha parlato delle allerte e guidato i presenti nella lettura dei grafici. “Nel 2023 abbiamo avuto una piovosità fuori scala, impossibile da gestire, se si pensa che i terreni erano già saturi in precedenza e quindi non ricevevano più. Possiamo dire che sia stato un evento estremo, certo, ma è altrettanto evidente che la tendenza è cambiata e che il rischio che diventi normale è sempre più concreto”.

Le cause elencate da Randi sono diverse, alcune circostanziali, ma una su tutte ha giocato un ruolo chiave: “Il progressivo aumento della temperatura dell’Adriatico crea la condizione ideale per piogge così insistenti”. La chiosa non è rassicurante: “Stiamo andando verso periodi di rischio sempre maggiore”.

Ilic Poggiolini, volontario della Protezione Civile, ha fornito buone pratiche su come affrontare l’alluvione a partire dal ‘qui e ora’, spunti estremamente concreti: “Tenete presente che alcune zone si allagano prima di altre, come ad esempio le cantine, perciò evitate di riporre lì oggetti importanti, tenete in casa uno zaino d’emergenza, con le copie dei documenti, i farmaci indispensabili e una bottiglia d’acqua. E durante l’alluvione salite in alto senza pensare ai beni materiali: quelli dateli per spacciati, pensate alla vita. Poi evitate di bere acqua finché il Comune non vi assicura che sia potabile e in caso di rischio idrogeologico non andate sui ponti a guardare l’acqua che sale: il livello ve lo comunicheranno le fonti ufficiali”. Tra i relatori anche Alessandro Casadei Sintoni, medico veterinario: “La salute di uomo, animali e ambiente è strettamente connessa, come fosse una cosa sola”. Insomma, dopo un’alluvione ci sono rischi per tutti.

A parlare di salute mentale, invece, è stata la psicologa e psicoterapeuta dell’Ausl Antonella Liverani: “Di fronte all’alluvione, la risposta può essere di attacco, fuga, paralisi o spegnimento. Sono tutte reazioni normali di fronte a eventi anormali. In seguito è prevedibile che capitino dei flashback, crisi di pianto, incubi e amnesie temporanee: di solito se ne esce quasi spontaneamente, al massimo con un breve intervento. Risposte più strutturate sono necessarie solo in rari casi specifici”.

Liverani ha parlato anche delle fasi del trauma: “La prima è lo shock, poi c’è l’impatto emotivo e, infine, il fronteggiamento. La vostra presenza qui questa sera è un segno di fronteggiamento positivo del trauma: una prova di resilienza, intesa come capacità della comunità di creare una rete per affrontare e gestire i cambiamenti”.