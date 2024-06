Incursione a casa di Baldini. Ladro semina il panico e fugge. Salvo il museo dei cimeli di Ercole

Pochi minuti, pieni di terrore. Tutto comincia con una telefonata a Mino Baldini, il figlio del ’Treno’ di Forlì, Ercole, campione del mondo, un titolo olimpico, vincitore del Giro, scomparso a 89 anni nel dicembre del 2022. Mino è con la moglie alla Cava per delle commissioni. Sono le 12.46 di ieri quando squilla il suo telefono. È l’allarme di casa, a Villanova. Mino chiama il custode. Che non risponde. Poi allerta le forze dell’ordine. E richiama il custode. Stavolta risponde, ma con l’angoscia nel cuore: "C’è un tizio che mi sta puntando un’arma...".

Il dramma trova un buon finale. Tutti stanno bene. Il custode ha solo fatto il pieno di paura. "Ma lui è uno tosto" assicura Mino. Il bandito s’è dato alla fuga quando ha visto che ormai tutto era perduto per lui. Scappato nei campi. Qualcuno l’ha visto dalle parti del ristorante ’L’Aquilone’. Poi si sono perse le tracce. Le forze dell’ordine sono giunte in pochi minuti: "Li devo ringraziare. Un’azione rapidissima, sono arrivati a casa mia prima loro di me...", sottolinea Mino Baldini.

Si tratta di un tentato furto: "Non ha rubato nulla. Anche perché – rimarca il figlio del campionissimo Ercole – in casa c’è ben poco da rubare. Non c’è nemmeno una cassaforte". L’obiettivo del ladro non era neanche il museo dei cimeli di Ercole, che si trova in un altro edificio. Nel frattempo la Scientifica comunque ha eseguito tutti i rilievi del caso, per verificare che il criminale abbia o meno lasciato tracce in casa.

Il blitz comincia nella tarda mattinata di ieri. Subito dopo che Mino e la moglie escono per alcune commissioni. Con tutta probabilità l’ignoto bandito aveva un complice: "Ieri mattina abbiamo visto una moto che percorreva lungo le strade dei nostri campi", ricorda Mino. Poi il ladro compie la sua incursione: rompe una finestra e penetra in casa. Scatta l’allarme. L’uomo si aggira in casa e s’imbatte nel custode, attivato dagli squilli. Quindi il bandito – incappucciato, maglia e calzoni neri – lo minaccia con un taser, una specie di pistola elettrica. Alla fine però capisce che è meglio telare. Scappa. E per adesso è ancora in fuga.