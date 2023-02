Indagini e mistero con Park Chan-wook

In programmazione arriva 'Decision to Leave'. Il film diretto da Park Chan-wook, racconta la storia del detective Hae-Jun (Park Hae-il) alle prese con la misteriosa morte di un uomo, apparentemente avvenuta durante una scalata. Mentre indaga tra le impervie montagne coreane, dove è stato ritrovato il cadavere, s'imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una donna di origini cinesi particolarmente misteriosa, divenuta la principale sospettata del caso.

La donna infatti, presenta sul corpo segni che riportano a una probaile collisione, come graffi e lividi. E in più, sembra non manifestare particolare dolore per la perdita del marito. Durante l’interrogatorio e le successive indagini il detective si renderà conto di iniziare a provare per la vedova sentimenti contrastanti, sviluppando una sorta di ossessione nei confronti della donna. Questo lo porterà a mettere in dubbio il suo senso del dovere. Park Chan-wook si è ispirato per questo film a una la serie di romanzi polizieschi svedesi, ’The Story of a Crime’ degli autori Maj Sjöwall e Per Wahlöö.

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, dove è stato premiato per la miglior regia.

Nuovo arrivo anche ’Un vizio di famiglia’, diretto da Sébastien Marnier. Nella pellicola si dipana la storia di Stéphane (Laure Calamy), una donna umile e modesta, senza alcuna particolare ambizione, che lavora come operaia. Un giorno, senza nessun preavviso nella sua vita, irrompe il padre, Serge (Jacques Weber), una figura che la donna non aveva mai conosciuto prima. Serge è un uomo molto ricco che vive in una lussuosa villa in riva al mare, insieme a quattro donne: la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, a sua volta madre di un’adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. Il padre di Stephane, inaspettatamente, le chiede di trasferirsi da lui, cercando, così, di rimediare alla sua lunga assenza nella vita della donna. Le altri componenti del nucleo familiare, però, non sono per niente contente dell’arrivo di Stéphane in casa loro, in particolare per una ragione meramente economica: sono già in tante, infatti, ad attendere impazientemente la cospicua eredità dell’uomo. Ed è così, nella speranza di essere accettata da quella che è la sua nuova famiglia, che Stéphane inizia a inventare bugie sulla sua vita, fingendosi un’altra persona, ben più interessante e di successo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde all’interno della villa...

Sébastien Marnier è un regista, sceneggiatore e scrittore francese. Questo è il suo terzo film.

Nel frattempo, Marnier ha pubblicato il suo primo romanzo, Mimì (2011), per i tipi di Fayard. L’accoglienza della stampa è stata molto calorosa: Le Figaro ne ha parlato come di "un primo romanzo dal respiro sbalorditivo".