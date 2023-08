Indagini sui soldi di Erika Marsiglia, scomparsa a Forlì: nessuna traccia

Erika Bravi, 45 anni, forlivese, è sparita a Marsiglia il 25 luglio scorso. Da allora più nulla. Alcune fonti però sostengono che una pista c’è. Erika qualche mese fa aveva incassato una cifra (non si sa quanto) dal suo principale. Una causa di lavoro. Dov’è finito quel denaro? Intanto i genitori di Erika, a Forlì (insieme nella foto), aspettano e si tormentano. "Lei non avrebbe mai abbandonato i suoi figli", dicono. Adesso i due ragazzi sono in Marocco col padre, partito appena tre giorni dopo la scomparsa dell’ex moglie.