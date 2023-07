"Indimenticabile volare su Forlì Vorrei diventare controllore"

Niko Gatti, 18enne proveniente da Cesena, ha frequentato all’istituto tecnico Aeronautico ‘Baracca’ l’indirizzo di conduzione del mezzo aereo.

Niko, perché hai scelto l’Aeronautico?

"Sono entrato in contatto con il mondo dell’aeronautica perché, avendo origini sarde, viaggio sin da bambino in aereo per tornare dai parenti che ho sull’isola".

È per questo che hai scelto di diventare un pilota?

"Mi sono appassionato soprattutto alla figura del controllore di volo, anche grazie alle diverse occasioni che la scuola ci ha dato per conoscere al meglio questa professione, ad esempio attraverso le varie visite che abbiamo fatto al centro di formazione di Forlì e al centro di controllo del traffico aereo di Padova. Mi piacerebbe formarmi e, un giorno, raccontare la mia esperienza proprio all’Itaer, come molti ex studenti".

Hai guidato qualche aereo?

"Lo scorso anno ho conseguito la licenza per la conduzione di aerei ultraleggeri attraverso la scuola di volo ‘Ready To Fly 397’ di Faenza, che ho conosciuto tramite la scuola e con la quale ho imparato a lavorare sotto pressione e a gestire situazioni difficili".

Altre esperienze?

"L’Itaer mi ha permesso di viverne tante indimenticabili, una di quelle più stimolanti è sicuramente stata il corso di Cultura Aeronautica, al quale ho potuto prendere parte assieme ad alcuni miei compagni e grazie al quale ho potuto approfondire le mie conoscenze sul mondo dell’Aeronautica Militare. Soprattutto, ho avuto l’occasione di sedere come co-pilota a bordo di un Siai 208 che aveva una livrea speciale dedicata ai 100 anni dell’Aeronautica Militare, per eseguire un volo in formazione sui cieli di Forlì. Un’esperienza indescrivibile che non dimenticherò mai".