Industria, previsioni per il 2023 La crescita si sta per fermare

Sono positivi gli indicatori 2022 per l’industria romagnola, che ora si prepara ad affrontare il 2023 con una prospettiva di crescita. Ma le previsioni per l’anno in corso sono in larga misura all’insegna dell’andamento lento. È quanto emerge dall’indagine congiunturale sul secondo semestre 2022 e le previsioni sul primo del 2023, realizzata dal centro studi di Confindustria Romagna tra le proprie associate della manifattura e dei servizi. Il rapporto non include il comparto delle costruzioni.

Il focus sulla Provincia di Forlì-Cesena fotografa una situazione abbastanza incoraggiante. Gli indicatori economici evidenziano nel 2022 un consolidamento del trend positivo: produzione (+6,5%), fatturato (+15%), fatturato interno (+27,9%), fatturato estero (+6,7%). Per quanto riguarda gli ordini, più della metà delle imprese segnala un aumento degli ordini totali, un 30,8% stazionari e un 17,9% in diminuzione; per le commesse dall’estero un 20,5% le ha viste in diminuzione, il 59% ferme e in aumento il 20,5%.

Favorevole anche il dato sull’occupazione (+6,7%). Quanto alla cassa integrazione, gli associati a Confindustria Romagna dicono di escluderla nel 71% dei casi, probabile ma limitata il 7,9%, poco probabile il 21,1%. Le difficoltà di reperimento del personale rimangono elevate per il 55,3% delle imprese. Solo il 7,9% degli imprenditori interpellati non rileva problemi.

Le previsioni, relative al primo semestre 2023, mettono in luce per la maggior parte delle imprese una aspettativa di stazionarietà, eccetto per la produzione. Vediamo poi l’andamento sugli ordini totali: il 28,2% degli imprenditori prevede un aumento, il 64,1% una stasi e il 7,7% una diminuzione; negli ordini esteri il 35,9% si aspetta incrementi, il 51,3% di rimanere sulle attuali quote e il 12,8% una discesa. Infine le previsioni sull’occupazione. Gli industriali forlivesi e cesenati si attendono che resti stabile (66,7% del campione), in crescita per il 15,4% degli intervistati e in calo per il 17,9%. La produzione viene prevista positivamente in aumento dal 74,4% delle imprese, stazionaria dal 23% mentre in diminuzione per il 2,6%.