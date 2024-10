Infermiera accoltellata da un paziente: ferita alla gola e a una mano

Forlì, 9 ottobre 2024 – Nuova aggressione ai danni di un’operatrice sanitaria. Momenti di paura si sono infatti vissuti questa mattina, alla casa della Salute di Meldola, nel Forlivese, nella centralissima piazza Felice Orsini.

Violenta aggressione a una operatrice sanitaria a Meldola, nel Forlivese: è l'ennesimo caso di violenza nelle strutture sanitarie

Erano circa le 9 quando il paziente – già noto per problemi di droga – era venuto per ricevere la terapia di un trattamento psichiatrico e l’infermiera ha eseguito la somministrazione. In quel momento il paziente era tranquillo ma, subito dopo, quando è stato il momento di fissare l'appuntamento successivo, l’uomo l’ha aggredita con un coltello.

Per lei una pericolosissima ma fortunatamente non grave ferita alla gola, un taglio superficiale, e una invece più profonda e seria a una mano. La donna si è strenuamente difesa. Contro l’assalitore sono subito intervenuti gli altri operatori della Casa della Salute meldolese, che sono riusciti a scongiurare il peggio.

I sanitari del 118 hanno medicato la donna ferita che è poi stata trasportata per le cure del caso in ambulanza all’ospedale: le sue condizioni non sono gravi, ma l’infermiera era sotto choc.

L’uomo è poi fuggito ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri a casa propria: è stato fermato dai militari dell’arma.

L’Ausl: le saremo vicini

"Purtroppo - dichiara il Direttore Generale della Ausl Romagna- siamo di fronte ad un' ulteriore aggressione nei confronti degli operatori sanitari. Siamo vicini alla nostra operatrice ed ai suoi familiari e disponibili ad offrire tutto il supporto necessario, ma siamo colpiti dal fatto che, ancora una volta, i servizi di comunità e i servizi di prossimità, nei quali i nostri operatori, con grande diligenza ed abnegazione, offrono servizi alle fasce più fragili della popolazione, si siano rilevati un ambiente di violenza ed insicurezza. Lavoreremo con determinazione per garantire al meglio la sicurezza dei nostri operatori, chiedendo il supporto di tutte le istituzioni per consentire la creazione di un ambiente più sicuro"