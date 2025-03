Infermiere di famiglia, domani l’incontro

Il Distretto sanitario di Forlì, in collaborazione col comune di Dovadola, ha organizzato domani alle 17 presso la sede della Protezione civile di Dovadola di via don Nadiani 3, un incontro pubblico per presentare la nuova figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Spiega il vicesindaco Massimo Falciani: "L’infermiere di famiglia è la nuova figura progettata per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri anche in fase di prevenzione". Interverranno i responsabili dell’amministrazione, delle associazioni di volontariato e delle strutture socio-sanitarie.